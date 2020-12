Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti 2020: l’inseguimento maschile sarà ancora affare tra i fratelli Boe? (Di sabato 5 dicembre 2020) Il Biathlon oggi, sabato 5 dicembre, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 ancora in Finlandia: a Kontiolahti si sta tenendo anche la seconda tappa del circuito maggiore, scattata giovedì 3 dicembre con la 10 km sprint maschile, che ha determinato l’odierno ordine di partenza della 12.5 km ad inseguimento. Ci sarà un solo azzurro al via: Lukas Hofer partirà per 14° ad 1’02” dal vincitore della sprint di giovedì, il norvegese Tarjei Boe. Probabilmente il maggior avversario per colui che partirà per primo sarà proprio il fratello minore, Johannes Thingnes, che avrà certamente voglia di rafforzare il pettorale giallo, pur scattando con un ritardo di 29?. Tra i due il tedesco Arnd Peiffer, secondo a 14?, ma ci ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) Iloggi, sabato 5 dicembre, vedrà proseguire ladel-2021in Finlandia: asi sta tenendo anche la seconda tappa del circuito maggiore, scattata giovedì 3 dicembre con la 10 km sprint, che ha determinato l’odierno ordine di partenza della 12.5 km ad inseguimento. Ciun solo azzurro al via: Lukas Hofer partirà per 14° ad 1’02” dal vincitore della sprint di giovedì, il norvegese Tarjei. Probabilmente il maggior avversario per colui che partirà per primoproprio il fratello minore, Johannes Thingnes, che avrà certamente voglia di rafforzare il pettorale giallo, pur scattando con un ritardo di 29?. Tra i due il tedesco Arnd Peiffer, secondo a 14?, ma ci ...

Eurosport_IT : CHE PARTENZA DI DOROTHEA WIERER! ?????? Inizia con una bellissima vittoria la nuova stagione di Coppa del Mondo per l… - TgrRaiFVG : Nella Coppa del mondo di biathlon buona prova a Kontiolahti in Finlandia per Lisa Vittozzi nella 7,5 km sprint. La… - infoitsport : Biathlon: la Classifica della Coppa del Mondo Femminile - zazoomblog : Biathlon: classifica Coppa del Mondo femminile aggiornata dopo sprint Kontiolahti 2 - #Biathlon: #classifica… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Biathlon: la Classifica della Coppa del Mondo Femminile #biathlon #biathlon #3Dicembre #biathlon -