Balotelli, finalmente una squadra: lunedì la firma, ripartirà dalla Serie B (Di sabato 5 dicembre 2020) Mario Balotelli finalmente torna in campo: la sua carriera, dopo il Brescia, ripartirà dalla Serie B. lunedì la firma sul nuovo contratto Mario Balotelli sta per tornare. L’attaccante resterà in Italia e ripartirà dalla Serie B. Secondo la redazione di Sky Sport, infatti, lunedì il centravanti firmerà per il Monza di Berlusconi e Galliani. Un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 5 dicembre 2020) Mariotorna in campo: la sua carriera, dopo il Brescia,B.lasul nuovo contratto Mariosta per tornare. L’attaccante resterà in Italia eB. Secondo la redazione di Sky Sport, infatti,il centravanti firmerà per il Monza di Berlusconi e Galliani. Un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

OAccomando91 : #Balotelli al #Monza vuole dire almeno 3 cose. 1 - L'ambizione e la maestria della coppia #Berlusconi-#Galliani 2 -… - Giu_8 : RT @salpaladino: Balotelli giocherà in serie B... finalmente ha trovato la sua dimensione - Fiorentinanews : Finisce (finalmente) la suggestione-#Balotelli per la #Fiorentina: l'attaccante va a fare compagnia a #Boateng - salpaladino : Balotelli giocherà in serie B... finalmente ha trovato la sua dimensione - asiasinasce : Chissà se stasera entra Balotelli a fare una sorpresa ad un vip in nomination, oppure se finalmente faranno una sor… -