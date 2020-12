Amici 20, Celentano: “Rosa, bellezza e sapersi vendere non bastano” (Di sabato 5 dicembre 2020) Nella quarta puntata di Amici 20, di sabato 5 dicembre, si è rinnovato lo scontro tra l’allieva e aspirante ballerina Rosa e la ‘maestra’ Celentano. La concorrente che fa parte della squadra di Lorella Cuccarini, infatti, già nella scorsa settimana è stata massacrata dalla professoressa di danza classica. La Celentano, nello specifico, le aveva detto che è una bella che non balla, che non può fare nulla a livello artistico nella vita e che non dovrebbe stare all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Nella puntata di oggi di Amici 20, l’allieva è stata chiamata a esibirsi in una coreografia che andava a toccare diversi stili di danza. Dopo aver visto la riproduzione da parte della ballerina professionista è toccato a Rosa cimentarsi nel quadro che le è stato assegnato dalla propria coach ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 5 dicembre 2020) Nella quarta puntata di20, di sabato 5 dicembre, si è rinnovato lo scontro tra l’allieva e aspirante ballerina Rosa e la ‘maestra’. La concorrente che fa parte della squadra di Lorella Cuccarini, infatti, già nella scorsa settimana è stata massacrata dalla professoressa di danza classica. La, nello specifico, le aveva detto che è una bella che non balla, che non può fare nulla a livello artistico nella vita e che non dovrebbe stare all’interno della scuola didi Maria De Filippi. Nella puntata di oggi di20, l’allieva è stata chiamata a esibirsi in una coreografia che andava a toccare diversi stili di danza. Dopo aver visto la riproduzione da parte della ballerina professionista è toccato a Rosa cimentarsi nel quadro che le è stato assegnato dalla propria coach ...

tuttopuntotv : Amici 20, Celentano: “Rosa, bellezza e sapersi vendere non bastano” #amici20 - CfanpageL : RT @furioso_il: Lorella che spegne la Celentano in maniera impeccabile! #amici20 finalmente è arrivato qualcuno che mette a tacere sta tizi… - Ale__Ciani : Poi io non capisco, come mai, nel 2020 sia ancora permesso alla celentano di fare bodyshaming in TV. Ma cambiatela… - suIIaIuna : confesso: guardicchio 'amici' (di cui seguii solo due edizioni) solo per le asfaltate della celentano #amici20 - annatomasi1 : RT @furioso_il: Lorella che spegne la Celentano in maniera impeccabile! #amici20 finalmente è arrivato qualcuno che mette a tacere sta tizi… -