Zombie World | un gdr da non-morti

Zombie World – Anche voi fate parte di quella fetta di fan di serie-tv a tema distopico? Sono proprio gli Zombie quelli che, sperate, potrebbero portare all'apocalisse? Vorreste vivere un'avventura del genere? Sicuramente siete un po' folli. In ogni caso, questo è il gioco che fa per voi.Grazie alla copia omaggio da parte della Pendragon, ho potuto scoprire a pieno cosa vuol dire affrontare una tale catastrofe apocalittica. Zombie World è un gioco da tavolo-di ruolo-di carte, da 3 a 9 giocatori (di cui un game master) di almeno 17 anni (età suggerita) scritto da Brendan Conway, edito dalla Magpie Games e localizzato in Italia dalla Pendragon. Il tema è la sopravvivenza e l'ambientazione è, ovviamente, horror. La durata media è di 2-4 ore ma è tutto relativo. Starà a voi decidere se giocare a ...

