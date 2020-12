UFFICIALE | Caso Suarez, avviso di garanzia per Paratici: ipotesi falsa informazione al PM (Di venerdì 4 dicembre 2020) avviso di garanzia per Fabio Paratici, ds della Juve, sul Caso Suarez: ipotizzata falsa informazione al PM Leggi su 90min (Di venerdì 4 dicembre 2020)diper Fabio, ds della Juve, sul: ipotizzataal PM

Dichiarazioni importanti dall'avvocato Chiacchio per quanto riguarda il 'caso Suarez': ecco che cosa rischia la Juventus.

Caso Suarez, indagati Paratici e gli avvocati della Juve

Condividi questo articolo:Roma, 4 dic. (Adnkronos) – Sono indagati Fabio Paratici, dirigente della Juventus, gli avvocati Luigi Chiappero e Maria Cesarina Turco per “l’esame farsa di lingua italiana s ...

