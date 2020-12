Tra Pd e M5S è guerra per sistemare i “trombati” in cerca di poltrona

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Concorde nel promettereal Natale, con droni, posti di blocco e pattuglie pronte a dare la caccia agli italiani che violeranno le restrizioni imposte durante le festività, il governo è invece diviso su una tematica che sta molto più a cuore agli esponenti dei vari partiti che lo compongono: la spartizione delle poltrone. In particolare quelle delle società controllate dal ministero dell’Economia e in scadenza: l’accordo negli ultimi giorni sembrava vicino, ma tra gialli e rossi è invece subito riesplosa la lite per piazzare i non eletti e quelli ancora in attesa di un incarico importante. Tra i capitoli aperti c’è la presidenza di Acquirente Unico, il garante della fornitura di energia elettrica: si era fatto il nome di Filippo Bubbico, storico volto della sinistra in Basilicata e “trombato” delle elezioni 2018, dove non era riuscito a farsi eleggere in ...