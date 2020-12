The Voice Senior streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata (Di venerdì 4 dicembre 2020) Questa sera, venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di The Voice Senior, una variante over 60 del talent show che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo. “Mi è piaciuto questo mio ruolo un po’ defilato rispetto alle conduzioni ridondanti a cui sono abituata – ha detto la conduttrice Antonella Clerici -. Ascolto molto, guardo, c’è una carezza che ho nei confronti di queste persone e l’emozione non solo di sentirle cantare ma di conoscere anche le loro vite”. Ma dove sarà possibile vedere la seconda puntata di The Voice Senior in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni. In tv Il programma, come ... Leggi su tpi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Questa sera, venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda ladi The, una variante over 60 del talent show che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo. “Mi è piaciuto questo mio ruolo un po’ defilato rispetto alle conduzioni ridondanti a cui sono abituata – ha detto la conduttrice Antonella Clerici -. Ascolto molto, guardo, c’è una carezza che ho nei confronti di queste persone e l’emozione non solo di sentirle cantare ma di conoscere anche le loro vite”. Masarà possibileladi Theintv e live? Di seguito tutte le informazioni. In tv Il programma, come ...

stanzaselvaggia : Mi piace The Voice senior. Sa di regalo e non di promesse. #thevoice #thevoicesenior - unicamillus : “The Voice of EXCEMED – COVID ®Evolution” è un progetto a cura della Fondazione @EXCEMED. In questa puntata la Dott… - CLEMENTINOIENA : RT @SpettacoliNEWS: #TheVoiceSenior, le Blind Auditions: venerdì 4 dicembre, in prima serata su Rai 1 con @antoclerici e i coach @LoredanaB… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Su Rai1 con Antonella Clerici le Blind Auditions di “The Voice Senior” – Con lei i coach Loredana Be… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Su Rai1 con Antonella Clerici le Blind Auditions di “The Voice Senior” – Con lei i coach Loredana Be… -