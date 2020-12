PS5 ha ancora scorte limitate ma secondo un brevetto Sony sta lavorando ad una 'PS5 Pro' (Di venerdì 4 dicembre 2020) PlayStation 5 è realtà da alcune settimane e sancisce l'inizio della next-gen. Ebbene, nonostante le unità della console siano talmente scarse da generare una domanda maggiore dell'offerta, secondo un brevetto Sony sarebbe già al lavoro su una PS5 Pro. Il brevetto in questione è stato depositato a gennaio dello scorso anno ma non è stato pubblicato fino a luglio 2020 e viene presentato per un sistema che utilizza doppie GPU, una che controlla l'uscita HDMI e un'altra per aiutare la prima e raccogliere eventuali rallentamenti. Questo tipo di aggiornamento manterrebbe la grafica nitida e fermerebbe quasi completamente i cali di frame rate. Ovviamente, anche se questo potrebbe significare che Sony sta lavorando alla presunta PS5 Pro, non conferma nulla. Dato che sono passati quasi due ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 4 dicembre 2020) PlayStation 5 è realtà da alcune settimane e sancisce l'inizio della next-gen. Ebbene, nonostante le unità della console siano talmente scarse da generare una domanda maggiore dell'offerta,unsarebbe già al lavoro su una PS5 Pro. Ilin questione è stato depositato a gennaio dello scorso anno ma non è stato pubblicato fino a luglio 2020 e viene presentato per un sistema che utilizza doppie GPU, una che controlla l'uscita HDMI e un'altra per aiutare la prima e raccogliere eventuali rallentamenti. Questo tipo di aggiornamento manterrebbe la grafica nitida e fermerebbe quasi completamente i cali di frame rate. Ovviamente, anche se questo potrebbe significare chestaalla presunta PS5 Pro, non conferma nulla. Dato che sono passati quasi due ...

tomasonidiego : HOLIDAY 2020? Prenotata a settembre, non mi ha ancora contattato nessuno. I commessi (disperati) parlano di gennaio… - rallyssimo : Neuville butta via un occasione mentre Lappi conduce la classifica. Ma occhio a Sordo. - JaacKay : @Zero_BiT17 Per ora ha la stessa grafica e gameplay di PS4, non è ancora uscito l’aggiornamento a PS5 - federicob95 : Ogier allunga ancora su Evans. 3'1 nella PS5, 6'1 nella generale #ACIRallyMonza - Asgard_Hydra : PS5: Sony crede ancora nelle generazioni? Jim Ryan elogia il cross-gen -