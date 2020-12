Pallanuoto femminile, Preolimpico 2021: si giocherà a Trieste dal 17 al 24 gennaio 2021. Rinuncia la Nuova Zelanda (Di venerdì 4 dicembre 2020) La FINA, Federazione Internazionale del Nuoto, ha confermato Trieste quale sede del Preolimpico femminile di Pallanuoto: si giocherà dal 17 al 24 gennaio 2021. Varia leggermente la composizione dei gironi con la Rinuncia della Nuova Zelanda, mentre potrebbero essere validati i calendari già preparati per il marzo 2020: nella città friulana saranno messi in palio due posti per Tokyo 2020. Il Girone A, quello dell’Italia, comprende Uzbekistan, Paesi Bassi, Francia e Slovacchia: le azzurre riposeranno nella prima giornata e poi affronteranno nell’ordine Paesi Bassi, Uzbekistan, Francia e Slovacchia. Nel Girone B, orfano della Nuova Zelanda, invece, ci saranno Grecia, ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020) La FINA, Federazione Internazionale del Nuoto, ha confermatoquale sede deldi: sidal 17 al 24. Varia leggermente la composizione dei gironi con ladella, mentre potrebbero essere validati i calendari già preparati per il marzo 2020: nella città friulana saranno messi in palio due posti per Tokyo 2020. Il Girone A, quello dell’Italia, comprende Uzbekistan, Paesi Bassi, Francia e Slovacchia: le azzurre riposeranno nella prima giornata e poi affronteranno nell’ordine Paesi Bassi, Uzbekistan, Francia e Slovacchia. Nel Girone B, orfano della, invece, ci saranno Grecia, ...

