Monitoraggio Iss | come cambia la mappa delle regioni in zona rossa | arancione e gialla

(Di venerdì 4 dicembre 2020) “Entro Natale tutte leitaliane potrebbero essere gialle”, con queste parole Giuseppe Conte si è espresso durante la conferenza stampa per presentare le misure contenute nell'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con il nuovo report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità sull’andamento della curva epidemiologica, sono attese le disposizioni del ministro della Salute Roberto Speranza, che sanciranno il passaggio di alcuni territori in diverse fasce di rischio

In 16 regioni italiane nel periodo 11-24 novembre l'indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato inferiore a 1. È quanto ...L'incidenza, mette in evidenza il monitoraggio, rimane ancora troppo elevata per permettere una gestione sostenibile, pertanto è necessario raggiungere livelli di trasmissibilità significativamente in ...