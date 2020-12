Mitsubishi Eclipse Cross - Il restyling arriverà in Italia nel 2021 (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Mitsubishi introdurrà in Italia il restyling della Eclipse Cross già svelato nei mesi scorsi. La Suv sarà disponibile a partire dalla primavera del 2021, ma i prezzi di listino non sono stati ancora annunciati. Al di là degli aggiornamenti stilistici, la novità principale sta nel powertrain plug-in hybrid. Saranno previsti tre livelli di allestimento, dei quali però ancora non si conoscono le caratteristiche specifiche. Design e infotainment si aggiornano. La Casa giapponese, che ha deciso di uscire gradualmente dal mercato europeo, ha aggiornato la Eclipse Cross, che ha debuttato nel 2017, con un restyling che allinea il look della Suv ai più recenti stilemi del marchio. Troviamo, quindi, il Dynamic Shield frontale con nuovi fari, ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 4 dicembre 2020) Laintrodurrà inildellagià svelato nei mesi scorsi. La Suv sarà disponibile a partire dalla primavera del, ma i prezzi di listino non sono stati ancora annunciati. Al di là degli aggiornamenti stilistici, la novità principale sta nel powertrain plug-in hybrid. Saranno previsti tre livelli di allestimento, dei quali però ancora non si conoscono le caratteristiche specifiche. Design e infotainment si aggiornano. La Casa giapponese, che ha deciso di uscire gradualmente dal mercato europeo, ha aggiornato la, che ha debuttato nel 2017, con unche allinea il look della Suv ai più recenti stilemi del marchio. Troviamo, quindi, il Dynamic Shield frontale con nuovi fari, ...

