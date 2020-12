Miley Cyrus: "Amerò per sempre Liam. Quando la nostra casa è bruciata ho subito un trauma" (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si erano sposati da solo pochi mesi Quando Miley Cyrus e Liam Hemsworth hanno annunciato il loro divorzio. A due anni di distanza dalla rottura, la cantante racconta in un’intervista i sentimenti che ancora la legano all’ex, con il quale era fidanzata da Quando era 16enne. Fra i due i rapporti si erano incrinati e stare insieme non era più possibile, nonostante, dice lei, “l’Amerò per sempre”. “La nostra casa è bruciata”, ricorda Cyrus in un’intervista a The Howard Stern Show, “Eravamo fidanzati ufficialmente, anche se non so se avessimo mai pensato di sposarci, ma Quando abbiamo perso la nostra casa a Malibu... Se ascolti la mia voce prima e dopo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si erano sposati da solo pochi mesiHemsworth hanno annunciato il loro divorzio. A due anni di distanza dalla rottura, la cantante racconta in un’intervista i sentimenti che ancora la legano all’ex, con il quale era fidanzata daera 16enne. Fra i due i rapporti si erano incrinati e stare insieme non era più possibile, nonostante, dice lei, “l’per”. “La”, ricordain un’intervista a The Howard Stern Show, “Eravamo fidanzati ufficialmente, anche se non so se avessimo mai pensato di sposarci, maabbiamo perso laa Malibu... Se ascolti la mia voce prima e dopo ...

