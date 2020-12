Mercato americano positivo

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – La Borsa di New York si conferma positiva attorno al giro di boa, spinta dalle speranze degli investitori per la possibile approvazione di un nuovo pacchetto di aiuti. Acquisti sul comparto petrolifero all’indomani dell’accordo tra i paesi dell’Opec sulla produzione, di greggio. Quasi ignorato il deludente dato suldel lavoro: a novembre sono stati creati 245.000 nuovi posti di lavoro, ben al di sotto delle stime degli analisti, a causa delle nuove restrizioni che sono state lanciate per contenere la crescita di nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sta mettendo a segno un +0,7%, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l’S&P-500, che continua la giornata in aumento dello 0,71% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In ...