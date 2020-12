Longoria dg Marsiglia | “Parole di Maldini su Thauvin? Irrispettose Il suo rinnovo è difficile”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 5 dicembre 2020) Il direttore generale dell’OlympiquePabloè stato Intervistato da Telefoot., ha commentato le parole di Paolo, che nei giorni scorsi si era detto interessato a Florian, ala delha spiegato: “Stiamo lavorando per il, abbiamo parlato con il suo agente ma è difficile. Le parole di? Hanno complicato la situazione. Non le abbiamo trovate molto rispettose. Non voglio fare polemica cone con il Milan, che sta facendo un buon lavoro. Ma non ho trovato le sue parole rispettose visto cheè un calciatore che ha un contratto in essere con noi”. Foto: The Sun L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.