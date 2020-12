LIVE Schio-Girona 21-23, Eurolega femminile in DIRETTA: vantaggio dello Spar sulla sirena di fine primo quarto (Di venerdì 4 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – Schio: Gruda 10; Girona: Gray, Reisingerova 4 21-23 Giro sul perno di Labuckiene che sbaglia, prende il rimbalzo e segna nonostante la buona difesa di Andrè. Si chiude qui un primo quarto che per sette minuti è stato a percentuali altissime. Trucco difensivo non da poco di Crippa, che a rimbalzo non trova palla, ma pressa abbastanza la sua avversaria tanto da portarla fuori e riportare il pallone a Schio con 30?1 nel quarto e 14? nell’azione. Tripla di Oma che si arrampica sulla struttura, rimessa Schio con 1’06” da giocare nel quarto. 21-21 Rallentano (comprensibilmente) gli attacchi, girandola di cambi e va a segno Elonu per il pari. 21-19 ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATOP SCORER –: Gruda 10;: Gray, Reisingerova 4 21-23 Giro sul perno di Labuckiene che sbaglia, prende il rimbalzo e segna nonostante la buona difesa di Andrè. Si chiude qui unche per sette minuti è stato a percentuali altissime. Trucco difensivo non da poco di Crippa, che a rimbalzo non trova palla, ma pressa abbastanza la sua avversaria tanto da portarla fuori e riportare il pallone acon 30?1 nele 14? nell’azione. Tripla di Oma che si arrampicastruttura, rimessacon 1’06” da giocare nel. 21-21 Rallentano (comprensibilmente) gli attacchi, girandola di cambi e va a segno Elonu per il pari. 21-19 ...

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo match di Eurolega femminile 2020-2021: di fronte Beretta Famila Schio e Spar Girona nell'ultima sfida di questa prima b ...

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo match di Eurolega femminile 2020-2021 per il Beretta Famila Schio, impegnato nella bolla di Girona contro il TT ...

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo match di Eurolega femminile 2020-2021: di fronte Beretta Famila Schio e Spar Girona nell'ultima sfida di questa prima b ...Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo match di Eurolega femminile 2020-2021 per il Beretta Famila Schio, impegnato nella bolla di Girona contro il TT ...