LIVE F1, GP Sakhir in DIRETTA: Bottas spinge nella FP1, Russel 5° davanti alle Ferrari (Di venerdì 4 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02: Si migliora Verstappen e si porta a un decimo da Bottas. 15.00: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Valtteri Bottas Mercedes0:55.154 5 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.196 1 3 Daniel RICCIARDO Renault+0.549 3 4 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.750 4 5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.969 2 6 Esteban OCON Renault+0.997 3 7 George RusselL Mercedes+1.001 18 Charles LECLERC Ferrari+1.038 1 9 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.302 210 Sebastian VETTEL Ferrari+1.375 1 11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.476 3 12 Carlos SAINZ McLaren+1.477 2 13 Lance STROLL Racing Point+1.498 2 14 Sergio PEREZ Racing Point+1.568 2 15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.638 2 16 Lando NORRIS McLaren+1.730 3 17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.936 ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02: Si migliora Verstappen e si porta a un decimo da. 15.00: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 ValtteriMercedes0:55.154 5 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.196 1 3 Daniel RICCIARDO Renault+0.549 3 4 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.750 4 5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.969 2 6 Esteban OCON Renault+0.997 3 7 GeorgeL Mercedes+1.001 18 Charles LECLERC+1.038 1 9 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.302 210 Sebastian VETTEL+1.375 1 11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.476 3 12 Carlos SAINZ McLaren+1.477 2 13 Lance STROLL Racing Point+1.498 2 14 Sergio PEREZ Racing Point+1.568 2 15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.638 2 16 Lando NORRIS McLaren+1.730 3 17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.936 ...

SkySportF1 : ?? BOTTO VIOLENTISSIMO AL VIA (giro 2/57 ??) Coinvolto Grosjean, uscito dalla macchina divisa in due Il LIVE ?… - SkySportF1 : ? SUBITO SAFETY CAR AL RESTART ? (giro 3/57 ??) Cappottato Stroll dopo un contatto con Kvyat Il LIVE ?… - SkySportF1 : ?? Semaforo verde ma... un cane entra in pista ?? E Seb dice: 'Avrei portato il mio!' ???? Il LIVE ?… - paoloangeloRF : Si corre ancora al Sakhir, ma è ovale. Libere LIVE - UgoBaroni : RT @SkySportF1: Tutti gli aggiornamenti dal venerdì del #SakhirGP: il live delle libere del venerdì #SkyMotori #F1 #Formula1 https://t.co… -