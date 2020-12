Le previsioni meteo di sabato 5 dicembre (Di venerdì 4 dicembre 2020) – Nuvole e rovesci al Nord, al Centro condizioni di marcata instabilità. Al Sud cielo sereno al mattino, peggiora nel corso della giornata. – Ancora una giornata all’insegna dell’instabilità sulla penisola italiana con addensamenti compatti e rovesci anche a carattere temporalesco. Nord – Nuvole e rovesci sulle regioni settentrionali con nevicate sulle Alpi Condizioni di marcata instabilità sulle regioni settentrionali con addensamenti compatti e rovesci anche a carattere temporalesco. Neve sulle Alpi. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 10 gradi. Centro – Maltempo sul versante tirrenico con rovesci anche intensi Maltempo anche al Centro con addensamenti compatti e rovesci che interesseranno in particolar modo il versante adriatico. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 4 dicembre 2020) – Nuvole e rovesci al Nord, al Centro condizioni di marcata instabilità. Al Sud cielo sereno al mattino, peggiora nel corso della giornata. – Ancora una giornata all’insegna dell’instabilità sulla penisola italiana con addensamenti compatti e rovesci anche a carattere temporalesco. Nord – Nuvole e rovesci sulle regioni settentrionali con nevicate sulle Alpi Condizioni di marcata instabilità sulle regioni settentrionali con addensamenti compatti e rovesci anche a carattere temporalesco. Neve sulle Alpi. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 10 gradi. Centro – Maltempo sul versante tirrenico con rovesci anche intensi Maltempo anche al Centro con addensamenti compatti e rovesci che interesseranno in particolar modo il versante adriatico. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i ...

