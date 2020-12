Indice Rt sotto quota 1: “Dati incoraggianti, pressione alta sugli ospedali” (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’Istituto Superiore di Sanità svela i dati relativi al periodo tra l’11 e il 24 novembre. L’Indice Rt scende a quota 0,91 ma non si può abbassare la guardia. Puglia, Calabria e Sardegna restano regioni a rischio alto. Arrivano buone notizie per il nostro Paese, sul fronte dell’emergenza Covid. A renderle note è l’Istituto Superiore L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’Istituto Superiore di Sanità svela i dati relativi al periodo tra l’11 e il 24 novembre. L’Rt scende a0,91 ma non si può abbassare la guardia. Puglia, Calabria e Sardegna restano regioni a rischio alto. Arrivano buone notizie per il nostro Paese, sul fronte dell’emergenza Covid. A renderle note è l’Istituto Superiore L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

cdelfrate : RT @Corriere: Il monitoraggio Iss: 0,91 a livello nazionale, 16 regioni sotto l’1. «Ma Sardegna, Puglia e Calabria valutino nuove misure» h… - svirgola2 : RT @PiacenzaSera: Covid, nove decessi e 90 nuovi casi nel piacentino. L’indice Rt regionale scende sotto l’1 - E’ un’altra giornata molto p… - isNews_it : Coronavirus, in Italia indice di contagiosità sotto 1. Ma il Molise è in controtendenza: Rt a 1,38 -… - Ansa_ER : Covid: in E-R indice Rt sotto 1, ma salgono i ricoveri. Da inizio epidemia contagi sopra 130mila e vittime oltre 6m… - eflatmajor73 : RT @PiacenzaSera: Covid, nove decessi e 90 nuovi casi nel piacentino. L’indice Rt regionale scende sotto l’1 - E’ un’altra giornata molto p… -