'Il virus non è uno scherzo': il comico Joe muore a 38 anni, ha raccontato la sua malattia sui social (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lutto a . Il comico di è morto a causa del , pochi giorni dopo essere stato ricoverato in ospedale e aver documentato, per giorni, la sua battaglia attraverso i social. L'attore, noto con il nome d'... Leggi su leggo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lutto a . Ildi è morto a causa del , pochi giorni dopo essere stato ricoverato in ospedale e aver documentato, per giorni, la sua battaglia attraverso i. L'attore, noto con il nome d'...

nzingaretti : In 24 ore quasi 1000 persone sono morte a causa del #Covid. Negli ultimi 15 giorni oltre 10.000. Rifletta chi non c… - GiovanniToti : Leggo i nostri dati #Covid19 e quelli della fondazione Gimbe, un tempo tanto cara ai nostri detrattori ma che ora n… - borghi_claudio : @fbozza Va su e giù come normalmente andavano su e giù le influenze senza bisogno di cose illogiche tipo il virus c… - firewall76 : @diabolicus23 dati a interim è un concetto ostico: siamo fermi al virus non isolato (scoglio) vaccini ogm (gismondo… - angeloselvini : RT @natolibero68: Ieri sera come se non bastasse la paura del virus mediaticamente veicolata da un'anno, è stata aggiunta la paura di subir… -