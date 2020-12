Il Natale dei Boomdabash con il best of Don’t Worry: “Sotto l’albero la luce in fondo al tunnel del Coronavirus” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Esce venerdì 11 dicembre il Don’t Worry (best Of 2005-2020), l’album best of dei Boomdabash, un regalo ai fan che hanno seguito il gruppo nei primi 15 anni di carriera. L’intenzione era quella di pubblicare un album con una tracklist che fosse un viaggio musicale attraverso i momenti più importanti trascorsi insieme per farsi conoscere meglio anche da chi ha scoperto solo da poco i Boomdabash. L’intenzione di raccogliere una serie di brani da tenere sempre a portata di mano ha portato verso il parto di un best of. Nel disco ci sono anche alcuni inediti, tra i quali Don’t Worry, il nuovo singolo. Sul brano, il gruppo dice: “Si tratta di un pezzo diverso da quelle che sono le classiche nostre produzioni, un singolo che ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Esce venerdì 11 dicembre ilOf 2005-2020), l’albumof dei, un regalo ai fan che hanno seguito il gruppo nei primi 15 anni di carriera. L’intenzione era quella di pubblicare un album con una tracklist che fosse un viaggio musicale attraverso i momenti più importanti trascorsi insieme per farsi conoscere meglio anche da chi ha scoperto solo da poco i. L’intenzione di raccogliere una serie di brani da tenere sempre a portata di mano ha portato verso il parto di unof. Nel disco ci sono anche alcuni inediti, tra i quali, il nuovo singolo. Sul brano, il gruppo dice: “Si tratta di un pezzo diverso da quelle che sono le classiche nostre produzioni, un singolo che ...

matteosalvinimi : Italiani divisi e chiusi in casa a Natale e Capodanno, clandestini liberi di sbarcare, girare e spacciare. Vergogna… - matteosalvinimi : Buongiorno Amici e buona #SantaBarbara, protettrice dei Vigili del Fuoco. Il nostro impegno per un Natale in famigl… - matteosalvinimi : #Salvini: #congiuntifuoricomune #congiuntifuoriregione non sono 'capricci'. Sono storie di vita. Il governo si rico… - EmiSilver1 : RT @matteosalvinimi: Buongiorno Amici e buona #SantaBarbara, protettrice dei Vigili del Fuoco. Il nostro impegno per un Natale in famiglia.… - EmiSilver1 : RT @MinistroEconom1: Mi spiace per tutti i bimbi che non potranno passare questo Natale coi parenti, ma soprattutto per quelli che saranno… -