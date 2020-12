Il magazzino dei vaccini è un capannone arrugginito in mezzo ai rifiuti tossici (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il deposito del ministero riservato a stoccare i farmaci contro le pandemie si trova in condizioni disastrose alla periferia di Roma. Vent’anni fa Sars e attacchi all’antrace hanno spinto a promuovere la struttura a pilastro della difesa nazionale. Ma i lavori non sono mai neppure iniziati Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il deposito del ministero riservato a stoccare i farmaci contro le pandemie si trova in condizioni disastrose alla periferia di Roma. Vent’anni fa Sars e attacchi all’antrace hanno spinto a promuovere la struttura a pilastro della difesa nazionale. Ma i lavori non sono mai neppure iniziati

espressonline : Il magazzino dei vaccini è un capannone arrugginito in mezzo ai rifiuti tossici - GiulsMazzoleni : @Capo_magazzino Parliamo dei 23.700 MEDICI FERMI DA OTTOBRE??Per colpa dei rinvii e delle inefficienze del Minister… - salutidaTorino : Da La Stampa di oggi apprendiamo che a #Torino, oltre al Big Club di corso Brescia che diventa un #ayce e a tutte l… - Happy4Trigger : @occammamt Dovrebbero essere rimasti in magazzino dei Flugzeugabwehrkanone dalla guerra, controlla. - robertospek : Come giudicare le 'spontanee' e 'sincere' esclamazioni di gioia e stupore dei Vipponi quando ritirano dal magazzino… -

Ultime Notizie dalla rete : magazzino dei Il magazzino dei vaccini è un capannone arrugginito in mezzo ai rifiuti tossici L'Espresso In ritardo: la copertina dell'Espresso di domenica 6 dicembre

Il fatiscente magazzino dei vaccini gestito dal ministero alle porte di Roma. La privatizzazione della sanità lombarda. I medici e gli infermieri precari. Così l'Italia si prepara alla chiusura di Nat ...

Il magazzino dei vaccini è un capannone arrugginito in mezzo ai rifiuti tossici

Il deposito del ministero riservato a stoccare i farmaci contro le pandemie si trova in condizioni disastrose alla periferia di Roma. Vent’anni fa Sars e attacchi all’antrace hanno spinto a promuovere ...

Il fatiscente magazzino dei vaccini gestito dal ministero alle porte di Roma. La privatizzazione della sanità lombarda. I medici e gli infermieri precari. Così l'Italia si prepara alla chiusura di Nat ...Il deposito del ministero riservato a stoccare i farmaci contro le pandemie si trova in condizioni disastrose alla periferia di Roma. Vent’anni fa Sars e attacchi all’antrace hanno spinto a promuovere ...