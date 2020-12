Hugh Grant: “Renee Zellweger? È una delle pochissime attrici con cui non l’ho fatto” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Bridget Jones. Donne di mezzo mondo ci si sono riviste, altre hanno forse ‘disprezzato’ lo stereotipo. Ma la maggior parte ha provato un certo piacere quando Bridget e Daniel Cleaver, finalmente, sembrano innamorarsi. Lui che cede al fascino di lei. Poi, lui si rivela uno stronzo (non è forse un ‘caso’ ricorrente anche nella vita vera?) e per fortuna arriva l’altro, quello col maglione con le renne… E nella vita? Qual è il rapporto tra Hugh Grant e Renee Zellweger che di film della serie “Bridget Jones” insieme ne hanno girati addirittura due? Ebbene, ottimo. “È una delle pochissime attrici con cui non ho litigato“, ha detto Hugh al Sirius XM’s The Jess Cagle Show. E non è tutto: i due sono amici di penna. O forse meglio dire di email: “Ci scriviamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Bridget Jones. Donne di mezzo mondo ci si sono riviste, altre hanno forse ‘disprezzato’ lo stereotipo. Ma la maggior parte ha provato un certo piacere quando Bridget e Daniel Cleaver, finalmente, sembrano innamorarsi. Lui che cede al fascino di lei. Poi, lui si rivela uno stronzo (non è forse un ‘caso’ ricorrente anche nella vita vera?) e per fortuna arriva l’altro, quello col maglione con le renne… E nella vita? Qual è il rapporto trae Reneeche di film della serie “Bridget Jones” insieme ne hanno girati addirittura due? Ebbene, ottimo. “È unacon cui non ho litigato“, ha dettoal Sirius XM’s The Jess Cagle Show. E non è tutto: i due sono amici di penna. O forse meglio dire di email: “Ci scriviamo ...

