Giorgia Meloni e la miscela chimica perfetta

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Poiché di recente ho dedicato alcuni articoli a esponenti del Governo provenienti da PD e da M5S, mi sono messo a curiosare su Twitter il profilo di(visto che a Matteo Salvini ho già dedicato un pezzo, proprio da queste colonne). Il motivo è semplice: benché io mi consideri un analista del linguaggio senza casacca, qualcuno ha commentato che me la prendo sempre con i soliti, come se questo implicasse mie preferenze e non il fatto che le persone del cui linguaggio mi occupo sono, semplicemente, le persone che hanno in questo momento un maggior peso specifico sulla nostra vita. Se, ad esempio, il ministero dell’Istruzione fosse retto dallae non dalla Azzolina, avrei già dedicato (probabilmente) più articoli alla prima che alla seconda. Mi preoccupano meno, da cittadino, le “romanate” della ...