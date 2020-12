Flash News del 4 Dicembre 2020 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ieri sera ha presentato il nuovo Dpcm in vigore da oggi: obiettivo delle misure è evitare assembramenti e limitare i contatti famiglia al fine di contenere i contagi. Vietati, dal 21 Dicembre, al 6 Gennaio, gli spostamenti tra Regioni anche di fascia gialla, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute o per far ritorno al proprio domicilio, residenza o abitazione. Nei giorni del 25, 26 Dicembre e 1 Gennaio, sarà vietato uscire anche dal proprio Comune. Ci si può spostare da una Regione all’altra fino al 20 Dicembre, tenendo conto della fascia di colore. Pranzi e cene solo tra congiunti, i ristoranti resteranno aperti solo a pranzo, mentre i negozi fino alle 21 tutti i giorni. Il coprifuoco resterà dalle 22. Anticipato l’orario della Messa di Natale, niente vacanze sulla neve, gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ieri sera ha presentato il nuovo Dpcm in vigore da oggi: obiettivo delle misure è evitare assembramenti e limitare i contatti famiglia al fine di contenere i contagi. Vietati, dal 21, al 6 Gennaio, gli spostamenti tra Regioni anche di fascia gialla, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute o per far ritorno al proprio domicilio, residenza o abitazione. Nei giorni del 25, 26e 1 Gennaio, sarà vietato uscire anche dal proprio Comune. Ci si può spostare da una Regione all’altra fino al 20, tenendo conto della fascia di colore. Pranzi e cene solo tra congiunti, i ristoranti resteranno aperti solo a pranzo, mentre i negozi fino alle 21 tutti i giorni. Il coprifuoco resterà dalle 22. Anticipato l’orario della Messa di Natale, niente vacanze sulla neve, gli ...

fotodigitali : Profoto Camera è l'app Android, in beta, per comandare i flash - IlFriuli : FLASH NEWS: Da domenica 6 dicembre il Fvg ritorna in zona gialla. Il ministro @robersperanza ha comunicato al gove… - AlessioCamaroto : Profoto Camera è l'app Android, in beta, per comandare i flash - HankHC91 : RT @ArteMagazine: Musei Vaticani e Ville Pontificie chiusi al pubblico fino al 15 gennaio 2021 - informatori_it : Scoppia la polemica negli #Usa e in #Europa dopo l'annuncio della Gran Bretagna che sarà il primo paese a dare il v… -