Farsa-Suarez | ecco i nomi dei dirigenti della Juve indagati | si mira in altissimo E dalle carte spunta anche un ministro

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Sospesa per 8 mesi la rettrice Giuliana Grego, il direttore Simone Olivieri e i professori che fecero l'esame di italiano a Luis, l'allora calciatore del Barcellona: le decisioni sono eseguite dalla Guardia di Finanza. Stando all'accusa, "è emerso che i contenutiprova erano stati preventivamente comunicati allo stesso calciatore, giungendo a predeterminare l'esito ed il punteggio d'esame, per corrispondere alle richieste che erano state avanzate dallantus, con la finalità di conseguire un positivo ritorno di immagine, tanto personale quanto per l'Università". Insomma, l'esame è stato ufficialmente una. Nel dettaglio, i reati contestati sono "rivelazione del segreto d'ufficio finalizzata all'indebito profitto patrimoniale e plurime falsità ideologiche in atti pubblici". Il punto è che risultano ...