F1 | George Russell potrebbe meritarsi la promozione in Mercedes? Un compagno troppo scomodo per Hamilton

(Di venerdì 4 dicembre 2020)chiude in vetta la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020, e già di per sé questa è la grande notizia della giornata. Il pilota inglese, catapultato dalla Williams sulla W11, ha confermato le sue qualità e, in un colpo solo, ha regalato una nottata con mille pensieri a Lewise Valtteri Bottas. Per quale motivo? Andiamo con ordine. Il campione del mondo in carica, ancora alle prese con i sintomi del Covid-19 come ha spiegato anche Toto Wolff, si augurava tutto tranne che vedere il suo sostituto andare forte, anzi fortissimo. Il classe 1999, infatti, ha impiegato davvero poco a capire la vettura di Brackley e, da quel momento, ha fatto segnare i migliori crono di entrambe le sessioni. Il dominatore della stagione avrebbe preferito un ...