Dossier Oms e inchiesta Report | Sileri | “Piano pandemico vecchio? È vero Va spiegato ciò che è accaduto con trasparenza”

(Di venerdì 4 dicembre 2020) “Si dice che l’Italia non fosse pronta, ma abbiamo visto che non era pronto nessuno quando è arrivato questo virus. Il fatto che il pianodel nostro Paese fosse troppo, ma credo che qualche spiegazione da questo punto di vista dovrebbe essere data“. Così, nella puntata di ieri della trasmissione “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus), il viceministro della Salute Pierpaoloha commentato le polemiche innescate dall’diin merito al pianoitaliano e a un documento dell’Oms che sarebbe stato critico verso l’Italia e poi ritirato dalla stessa organizzazione. E ha aggiunto: “Ho visto il servizio die credo che il problema possa essere risolto molto semplicemente, rilasciando un’intervista ...

«Si dice che l’Italia non fosse pronta, ma abbiamo visto che non era pronto nessuno quando è arrivato questo virus. Il fatto che ...Il Covid-19 è il quinto virus aggressivo in 17 anni Nessuno sa quando arriverà il sesto, ma una cosa è sicura: arriverà. E potrebbe essere un altro ...