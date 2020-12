Crotone-Napoli | probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 4 dicembre 2020)è in programma per domenica 6 dicembre in occasione della decima giornata del campionato di Serie A. Il match andrà in scena dallo stadio Ezio Scida di. Calcio d’inizio previsto per le ore 18:00.: Osimhen convocato? Ilè reduce dalla vittoria per 4 a 0 contro la Roma ma anche dal pareggio esterno contro l’AZ in Europa League. Gattuso dovrà ancora fare a meno di Victor Osimhen. Il nigeriano sta ancora recuperando dall’infortunio alla spalla e al momento non dovrebbe essere nemmeno convocato. In attacco quindi spazio ancora a Mertens, reduce da due gol in due partite. Agiranno alle sue spalle Insigne e Lozano mentre Zielinski potrebbe giocare come trequartista. Torna anche Bakayoko titolare, dopo aver scontato la squalifica di una ...