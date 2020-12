Leggi su dire

(Di venerdì 4 dicembre 2020) NAPOLI – “Ci sono Regioni che trasmettono un dato inverosimile di posti letto di terapia intensiva per far abbassare la percentuale dei ricoveri. Sarà chiaro che la Campania è una delle pochissime regioni che ha trasmesso dati veri”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in diretta su Facebook. “In Italia – dice – ci troviamo di fronte a dati clamorosamente falsati. La Campania è tra le due o tre regioni che fanno test veri, molecolari, non test truffa”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Covid, De Luca: “Campania una delle poche regioni a dare dati veri” Operai Whirlpool in presidio davanti all’ambasciata americana a Napoli Per il loro decennale i Foja si regalano “Dieci” L’omaggio di Insigne a Maradona nella prima “Panini Instant” Covid Napoli, 95 positivi nel campo rom di Scampia: istituita zona rossa Covid, oggi nessun cambio di colore per la Campania