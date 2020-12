Con HYPE il cashback di Stato è disponibile direttamente tramite app (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ieri il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha annunciato ufficialmente che dall’8 al 31 Dicembre sarà possibile ottenere un cashback di Stato del 10% per qualsiasi acquisto effettuato nei negozi fisici pagando tramite una carta, sia essa di credito o prepagata, ma anche per acquisti eseguiti mediante bonifico bancario o postale. Per farlo, L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ieri il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha annunciato ufficialmente che dall’8 al 31 Dicembre sarà possibile ottenere undidel 10% per qualsiasi acquisto effettuato nei negozi fisici pagandouna carta, sia essa di credito o prepagata, ma anche per acquisti eseguiti mediante bonifico bancario o postale. Per farlo, L'articolo proviene da TuttoAndroid.

HYPE, in un comunicato rilasciato stamattina, ha affermato che i suoi clienti potranno usufruire del cashback di Stato direttamente tramite l'app, senza ...

Cashback: con Hype non servono l'app IO né lo SPID

Sarà possibile ottenere il rimborso previsto dal Cashback di Stato anche affidandosi all'applicazione Hype, senza passare da IO o SPID.

