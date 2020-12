Como, 3 bimbi ricoverati con sindrome di Kawasaki potenzialmente legata al Covid (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nelle scorse ore, in provincia di Como ricoverati 3 bambini con sindrome di Kawasaki potenzialmente correlata al Covid-19. Lo rende noto l’Asst Lariana in una nota, in cui si precisa che, per 2 dei piccoli pazienti, è stato necessario il trasferimento in terapia intensiva. In ospedale 3 bambini con sindrome di Kawasaki, 2 in intensiva Sono 3 i bimbi ricoverati nelle scorse ore all’ospedale Sant’Anna, tutti residenti nella provincia di Como e con un’età di 2, 3 e 5 anni. La diagnosi è sindrome di Kawasaki potenzialmente correlata al Covi-19, fa sapere l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana in una nota. A causa di una miocardite ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nelle scorse ore, in provincia di3 bambini condicorrelata al-19. Lo rende noto l’Asst Lariana in una nota, in cui si precisa che, per 2 dei piccoli pazienti, è stato necessario il trasferimento in terapia intensiva. In ospedale 3 bambini condi, 2 in intensiva Sono 3 inelle scorse ore all’ospedale Sant’Anna, tutti residenti nella provincia die con un’età di 2, 3 e 5 anni. La diagnosi èdicorrelata al Covi-19, fa sapere l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana in una nota. A causa di una miocardite ...

Pier84pedro : RT @qn_giorno: #Como , tre bimbi piccoli ricoverati per sindrome di Kawasaki: sospetto legame col #COVID19 - StefaniaNonno : RT @FranceskoNew: Covid, a Como 3 bimbi ricoverati con sindrome di Kawasaki correlata al coronavirus: 2 in terapia intensiva https://t.co… - demian_online : RT @FranceskoNew: Covid, a Como 3 bimbi ricoverati con sindrome di Kawasaki correlata al coronavirus: 2 in terapia intensiva https://t.co… - docdrugztore : RT @FranceskoNew: Covid, a Como 3 bimbi ricoverati con sindrome di Kawasaki correlata al coronavirus: 2 in terapia intensiva https://t.co… - igor57092488 : RT @FranceskoNew: Covid, a Como 3 bimbi ricoverati con sindrome di Kawasaki correlata al coronavirus: 2 in terapia intensiva https://t.co… -