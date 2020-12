Chi è Dessì, il grillino più chiacchierato: da Autonomia operaia a “picchiatore” di romeni (Di venerdì 4 dicembre 2020) Autonomia operaia, i fratelli Spada, picchiatore di romeni: insomma curriculum pittoresco. Ecco i volti variegati di Emanuele Dessì. Il parlamentare grillino è sicuramente il più chiacchierato della settimana dopo la notizia e i vari servizi in tv che attestano che l’onorevole vive in una casa popolare del Comune di Frascati. Nonostante percepisca lo stipendio da senatore. Ma non è tutto. La sua vita è un romanzo. Picchiò un rumeno, si è fatto immortalare con gli Spada. Definirlo imbarazzante per i cinquestelle è dire poco. Dessì, la casa popolare Andiamo con ordine. La faccenda della casa popolare sembrerebbe non nuova -racconta il Giornale. Una decina di anni fa Dessì era consigliere comunale a Frascati. Fu un rivale interno al movimento ad ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 4 dicembre 2020), i fratelli Spada, picchiatore di: insomma curriculum pittoresco. Ecco i volti variegati di Emanuele. Il parlamentareè sicuramente il piùdella settimana dopo la notizia e i vari servizi in tv che attestano che l’onorevole vive in una casa popolare del Comune di Frascati. Nonostante percepisca lo stipendio da senatore. Ma non è tutto. La sua vita è un romanzo. Picchiò un rumeno, si è fatto immortalare con gli Spada. Definirlo imbarazzante per i cinquestelle è dire poco., la casa popolare Andiamo con ordine. La faccenda della casa popolare sembrerebbe non nuova -racconta il Giornale. Una decina di anni faera consigliere comunale a Frascati. Fu un rivale interno al movimento ad ...

