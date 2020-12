Challenger Maia: Arnaboldi in cerca della semifinale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Giornata di quarti di finale per l’ultimo appuntamento europeo di stagione, l’ATP Challenger di Maia, in Portogallo. L’unico italiano ancora in gara nel singolare maschile è Andrea Arnaboldi, uscito vincitore dalla sfida agli ottavi di finale contro il tennista di casa Frederico Ferreira Silva. Oggi l’azzurro sfida il giovane croato Duje Ajdukovic in un incontro che garantirà l’accesso alla semifinale. I risultati e il programma di Maia Per arrivare ai quarti di oggi, Andrea Arnaboldi ha estromesso agevolmente al primo turno Pedro Martinez (la testa di serie numero 1 del Challenger), quindi ha battuto ieri Ferreira Silva in tre set avvincenti: 2-6 6-4 7-5. Anche l’avversario odierno, Ajdukovic, ha avuto un incontro impegnativo agli ottavi contro Arthur ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Giornata di quarti di finale per l’ultimo appuntamento europeo di stagione, l’ATPdi, in Portogallo. L’unico italiano ancora in gara nel singolare maschile è Andrea, uscito vincitore dalla sfida agli ottavi di finale contro il tennista di casa Frederico Ferreira Silva. Oggi l’azzurro sfida il giovane croato Duje Ajdukovic in un incontro che garantirà l’accesso alla. I risultati e il programma diPer arrivare ai quarti di oggi, Andreaha estromesso agevolmente al primo turno Pedro Martinez (la testa di serie numero 1 del), quindi ha battuto ieri Ferreira Silva in tre set avvincenti: 2-6 6-4 7-5. Anche l’avversario odierno, Ajdukovic, ha avuto un incontro impegnativo agli ottavi contro Arthur ...

