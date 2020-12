Bundesliga, una doppietta di Piatek regala il derby all’Hertha (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nell’anticipo della decima giornata di Bundesliga, Krzysztof Piatek, centravanti dell’Hertha Berlino, ex Milan e Genoa ha deciso il derby di Berlino con una doppietta. L’Hertha ha sconfitto l’Union in casa per 3-1. Gli ospiti si erano portati in vantaggio con Awoniyi dopo 20?, ma quattro minuti dopo rimanevano in 10 per il rosso diretto ad Andrich. L’Hertha ha pareggiato a inizio secondo tempo con Pekarik, poi è arrivata la doppietta dell’attaccante polacco: il primo di sinistro (con la complicità di una deviazione di un difensore avversario), il secondo di destro al volo. Foto: Twitter Piatek L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nell’anticipo della decima giornata di, Krzysztof, centravanti dell’Hertha Berlino, ex Milan e Genoa ha deciso ildi Berlino con una. L’Hertha ha sconfitto l’Union in casa per 3-1. Gli ospiti si erano portati in vantaggio con Awoniyi dopo 20?, ma quattro minuti dopo rimanevano in 10 per il rosso diretto ad Andrich. L’Hertha ha pareggiato a inizio secondo tempo con Pekarik, poi è arrivata ladell’attaccante polacco: il primo di sinistro (con la complicità di una deviazione di un difensore avversario), il secondo di destro al volo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

NandoPiscopo1 : @94Luca994 @sburrotre Si ma se fa panchina per 2 stagioni diverse in una squadra di basso/medio livello della bunde… - weevil_graphics : RT @maverfootball: Il @BVB ha annunciato una collaborazione con @SpongeBob. Io l'avrei preferita con @SuperMario_ITA #borussia #SpongeBob… - TuttoBundesliga : L’@HerthaBSC vince il derby di Berlino???? Il @fcunion va in vantaggio ma poi rimane in 10 (espulso #Andrich). Si s… - sportface2016 : #Bundesliga | #Hertha batte #Union 3-1, doppietta di #Piatek - maverfootball : Il @BVB ha annunciato una collaborazione con @SpongeBob. Io l'avrei preferita con @SuperMario_ITA #borussia… -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga una Bundesliga, una doppietta di Piatek regala il derby all’Hertha alfredopedulla.com Bundesliga, l'Hertha vince 3-1 il derby di Berlino: doppietta di Piatek

Union in vantaggio con Awoniyi, nella ripresa la rimonta firmata da Pekarik e dalla doppietta dell'attaccante polacco, che la Fiorentina a gennaio ...

Bundesliga, doppio Piatek: l'Hertha si prende il derby di Berlino

BERLINO (Germania) - All'Olympiastadion di Berlino va in scena la decima giornata della Bundesliga con l'Hertha che rifila il 3-1 nel derby all'Union: eroe della partita l'ex Milan Piatek. Gli ospiti ...

Union in vantaggio con Awoniyi, nella ripresa la rimonta firmata da Pekarik e dalla doppietta dell'attaccante polacco, che la Fiorentina a gennaio ...BERLINO (Germania) - All'Olympiastadion di Berlino va in scena la decima giornata della Bundesliga con l'Hertha che rifila il 3-1 nel derby all'Union: eroe della partita l'ex Milan Piatek. Gli ospiti ...