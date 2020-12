“Bombe negli armadi”. Gravissime minacce al programma Rai, scattate le misure di sicurezza (Di venerdì 4 dicembre 2020) Preoccupazione in Rai per alcune minacce Gravissime giunte ad una delle trasmissioni più importanti. A riferire la notizia è l’agenzia di stampa giornalistica Adnkronos, che ha svelato tutti i particolari raccapriccianti. In un momento già difficile per la nostra nazione, questo inquietante episodio ha causato alta tensione nei vertici della televisione pubblica italiana. Le minacce hanno contenuti davvero gravissimi e sarebbero opera delle cosiddette Nuove Brigate Rosse. Ecco i dettagli. Il programma in questione è ‘Report’, celebre per le sue inchieste spesso e volentieri scomode che mettono a repentaglio i giornalisti. Ma stavolta si è andati decisamente oltre, visto che il messaggio inviato ha dei contenuti indicibili. Sulla questione è intervenuto anche il conduttore Sigfrido Ranucci, che ha innanzitutto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Preoccupazione in Rai per alcunegiunte ad una delle trasmissioni più importanti. A riferire la notizia è l’agenzia di stampa giornalistica Adnkronos, che ha svelato tutti i particolari raccapriccianti. In un momento già difficile per la nostra nazione, questo inquietante episodio ha causato alta tensione nei vertici della televisione pubblica italiana. Lehanno contenuti davvero gravissimi e sarebbero opera delle cosiddette Nuove Brigate Rosse. Ecco i dettagli. Ilin questione è ‘Report’, celebre per le sue inchieste spesso e volentieri scomode che mettono a repentaglio i giornalisti. Ma stavolta si è andati decisamente oltre, visto che il messaggio inviato ha dei contenuti indicibili. Sulla questione è intervenuto anche il conduttore Sigfrido Ranucci, che ha innanzitutto ...

Stefania_Cixi69 : @GianlucaUgolini @26julymovement Meglio Cuba che offre i medici di quelli che negli altri paesi mandano solo mercenari e bombe - Giornaleditalia : Report, lettera di minacce dalle Nuove Brigate Rosse: ‘Negli armadi avete bombe oltre agli scheletri’ - marcofelici14 : @nomfup Glielo anticiparono per le 56.000 bombe sganciate in giro per il mondo negli 8 anni della sua amministrazione. - unavitadainvalo : spero che babbo natale porti a natale e a capodanno, carri armati, kalashnikov, bombe a mano ed altro, e 2/3 mila p… - MedicalScitech : RT @rubio_chef: @robertosaviano @nelloscavo @openarms_it Migliaia di palestinesi di 6 mesi sono morti negli ultimi anni sotto le bombe dei… -

