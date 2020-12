Antonio Trono Classico | chi è il corteggiatore di Sophie | età e studi

Leggi su italiasera

(Di venerdì 4 dicembre 2020)o Matteo: la scelta di, giovane tronista di Uomini e Donne, sembra riposta in questi due corteggiatori. Un testa a testa che al momento vede in vantaggio Matteo, timido lottatore professionista, anche se il rivale, sta scalando la vetta della preferenza della tronista. Un nuovo triangolo amoroso a Uomini e Donne quindi. Dopo un periodo di smarrimentosembra finalmente aver ritrovato la rotta per indirizzare al meglio il suo. Chi la spunterà alla fine tra Matteo e? Domanda non scontata: scopriamo meglio chi è Matteo del. Partiamo dal nome completo:Borza. Anni 22.a Giurisprudenza e il suo sogno è quello di lavorare in politica, tanto che ha aperto ...