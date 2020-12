Torre Argentina | graffiti e tag sui muri | denunciato 26enne

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma – ‘Armato’ di bombolette di vernice, stava vergando scritte,e tag suidi via di, quando e’ stato scoperto e bloccato dai Carabinieri della Stazione Roma piazza Farnese impegnati in uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio. Il writer, un ragazzooriginario della polonia ma da tempo residente a Roma, con precedenti, e’ stato portato in caserma ea piede libero con l’accusa di deturpamento ed imbrattamento di cose altrui. Nei suoi confronti e’ scattata anche la sanzione prevista per aver circolato, senza giustificato motivo, in violazione della normativa limitativa della mobilita’ per il contrasto del contagio da Covid-19. Cosi’ in una nota il Comando Provinciale Carabinieri Roma.