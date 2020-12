TAR Lazio respinge ricorso Ryanair (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il TAR del Lazio ha respinto le richieste avanzate da Ryanair DAC che aveva chiesto la sospensione cautelare del decreto del ministro dei Trasporti dell’8 gennaio scorso avente per oggetto “Imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) per i servizi aerei di linea relativi alle rotte da Trapani per Trieste, Brindisi, Parma, Ancona, Perugia e Napoli. Il vettore irlandese ha contestato, oltre al decreto ministeriale, anche gli avvisi pubblicati da Enac l’8 aprile 2020, relativi alla posticipazione dell’entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico sulle rotte interessate; i bandi di gara per la gestione in esclusiva del servizio aereo di linea sulle rotte interessate; il successivo decreto del 26 maggio scorso avente ad oggetto il “Differimento della data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il TAR delha respinto le richieste avanzate daDAC che aveva chiesto la sospensione cautelare del decreto del ministro dei Trasporti dell’8 gennaio scorso avente per oggetto “Imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) per i servizi aerei di linea relativi alle rotte da Trapani per Trieste, Brindisi, Parma, Ancona, Perugia e Napoli. Il vettore irlandese ha contestato, oltre al decreto ministeriale, anche gli avvisi pubblicati da Enac l’8 aprile 2020, relativi alla posticipazione dell’entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico sulle rotte interessate; i bandi di gara per la gestione in esclusiva del servizio aereo di linea sulle rotte interessate; il successivo decreto del 26 maggio scorso avente ad oggetto il “Differimento della data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei ...

Agimegitalia : #Giocoonline, #TarLazio accoglie sospensiva per #concessionicomunitarie: “Domanda va accolta per garantire continui… - robertozoppi68 : RT @FinestreArte: Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Vittorio Sgarbi e Codacons, che stanno cercando di far riaprire i musei per vi… - FinestreArte : Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Vittorio Sgarbi e Codacons, che stanno cercando di far riaprire i musei… - FrancescoBarch1 : RT @FrancescoBarch1: TAR Lazio RM, Sezione III quater, novembre 2020 - ItaliaOggi : Dpcm, il Tar Lazio respinge il ricorso di Sgarbi: i musei restano chiusi -