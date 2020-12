Stash diventa papà | “Sembro un cretino”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020)dei The Kolors ètoe la sua gioia è incontenibile. “È appena nata Grace… e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora… Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande! Brava mami, sei immensa! Grazie a tutti per gli auguri!”, ha scritto il cantante su Instagram pubblicando una foto insieme alla Sua compagna, subito dopo il parto.e Giulia Belmonte stanno insieme da un anno e mezzo e la loro storia d’amore è stata coronata dalla nascita di Grace. Il cantante napoletano e l’ex concorrente di Miss Italia si sono conosciuti nel 2019 e subito è scattata la scintilla tra loro. Una vera favola (lontana dai riflettori) che ha scatenato ...