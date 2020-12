Roma Metropolitane | Fassina | con commissariamento perso un anno

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 dicembre 2020)– “Unfa, il prode assessore Lemmetti era cosi’ determinato a liquidareda calpestare lavoratori, lavoratrici e le loro rappresentanze sindacali. Dopo, undi inutile, di inevitabile semi-paralisi delle attivita’ fondamentali per la Metro C e tanta angoscia per ilnale dell’azienda, la Giunta Raggi fa inversione a U e ricapitalizza la sua importante partecipata.” “È quanto chiedevamo unfa, in Aula Giulio Cesare, in una lunghissima resistenza ostruzionistica alla liquidazione, insieme alle altre forze di opposizione. Di fronte a tale ennesimo sbandamento, spreco di risorse, di tempo e di sofferenza umana, l’assessore al bilancio e alle partecipate dovrebbe trarne le inevitabili conseguenze”. ...