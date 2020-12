Pro e contro del bilinguismo

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Nel corso degli ultimi decenni, linguisti, psicologi, psicolinguisti e neurolinguisti hanno tentato di capire quale sia l’effetto della coesistenza di due o più lingue nel cervello umano. Gli studi si sono concentrati per lo più suldei bambini, e in particolare sui bambini bilingui bilanciati, cioè bambini nei quali le due lingue hanno pressappoco lo stesso peso e una delle due lingue non è dominante rispetto all’altra. Accade molto spesso infatti che i bambini che imparano due o più lingue simultaneamente sembrino attraversare un periodo di confusione e ritardo nello sviluppo linguistico. I due sistemi linguistici entrano in competizione per utilizzare molte delle risorse mentali e questo comporta un apparente disagio al bambino e molto stress per insegnanti e genitori che tentano subito di correre ai ripari. In realtà, il cervello del bambino sta solo ...