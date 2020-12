Nuovo Dpcm del 4 dicembre: pranzo di Natale al ristorante sì, a casa dei nonni no, è linea dura (Di giovedì 3 dicembre 2020) Che non sarebbe stato un “Natale con i tuoi” quest’anno, ormai si era intuito dalle varie anticipazioni rispetto a quello che sarebbe stato il Nuovo Dpcm delle feste che partirà venerdì 4 dicembre per restare in vigore 50 giorni, fino al weekend del 23 gennaio. Leggi anche › La regina Elisabetta e Filippo, Natale da soli a Windsor › Natale, possibile Dpcm il 3 dicembre: le misure in arrivo per shopping e pranzi in famiglia Nuovo Dpcm 4 dicembre, passa la linea dura Le nuove norme per ... Leggi su iodonna (Di giovedì 3 dicembre 2020) Che non sarebbe stato un “con i tuoi” quest’anno, ormai si era intuito dalle varie anticipazioni rispetto a quello che sarebbe stato ildelle feste che partirà venerdì 4per restare in vigore 50 giorni, fino al weekend del 23 gennaio. Leggi anche › La regina Elisabetta e Filippo,da soli a Windsor ›, possibileil 3: le misure in arrivo per shopping e pranzi in famiglia, passa laLe nuove norme per ...

marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - Agenzia_Ansa : Speranza: 'Il 25 e 26 dicembre e a Capodanno bloccati gli spostamenti anche tra i comuni. Vogliamo riportare in pre… - genovapostnews : Capodanno in casa, cenone ristretto, deroghe per i familiari: oggi la firma sul nuovo Dpcm - genovapostnews : Domani la firma sul nuovo Dpcm, Toti: “Natale cupo e blindato? Spero sia giustificato” -