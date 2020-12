Morte di Sean Connery: rivelate le cause del decesso dell’attore (Di giovedì 3 dicembre 2020) A un mese dalla perdita di Sean Connery, sono state rese note le diverse cause del decesso del più celebre 007. L’attore è deceduto all’età di 90 anni nella sua villa di Nassau alle Bahamas il 31 ottobre scorso con accanto la moglie Micheline Roquebrune e il figlio Jason: entrambi, avevano già reso note le precarie condizioni di salute del celebre attore scozzese. Sean Connery, l’attore soffriva di demenza senile Pochi giorni dopo la Morte di Sean Connery, la moglie Micheline aveva già rivelato alcuni dettagli della malattia del marito, tra i più grandi attori del cinema dell’ultimo secolo. In un’intervista rilasciata a The Mail on Sunday, aveva infatti rivelato che Sean Connery soffriva di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) A un mese dalla perdita di, sono state rese note le diversedeldel più celebre 007. L’attore è deceduto all’età di 90 anni nella sua villa di Nassau alle Bahamas il 31 ottobre scorso con accanto la moglie Micheline Roquebrune e il figlio Jason: entrambi, avevano già reso note le precarie condizioni di salute del celebre attore scozzese., l’attore soffriva di demenza senile Pochi giorni dopo ladi, la moglie Micheline aveva già rivelato alcuni dettagli della malattia del marito, tra i più grandi attori del cinema dell’ultimo secolo. In un’intervista rilasciata a The Mail on Sunday, aveva infatti rivelato chesoffriva di ...

