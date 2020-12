Messe senza canti e bolle domestiche per le feste: le linee guida Ue per Natale e Capodanno (Di giovedì 3 dicembre 2020) . Sono state pubblicate, dopo giorni di indiscrezioni, le linee guida Ue destinate agli Stati membri con le raccomandazioni per gestire in sicurezza le vacanze di Natale e Capodanno, per dare una risposta coordinata a Covid-19 ed evitare la terza ondata di Coronavirus. Confermato l’invito ad evitare le Messe e altri assembramenti, incentivato lo smart working e le vacanze scolastiche Cuscinetto. Tra le novità: Bruxelles invita a farsi il vaccino influenzale se si vuole viaggiare. Messe online, smart working, vacanze scolastiche cuscinetto e distanziamento anche in famiglia. La Commissione europea ha appena pubblicato le linee guida con le raccomandazioni destinate agli stati membri su come organizzare le feste di ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 3 dicembre 2020) . Sono state pubblicate, dopo giorni di indiscrezioni, leUe destinate agli Stati membri con le raccomandazioni per gestire in sicurezza le vacanze di, per dare una risposta coordinata a Covid-19 ed evitare la terza ondata di Coronavirus. Confermato l’invito ad evitare lee altri assembramenti, incentivato lo smart working e le vacanze scolastiche Cuscinetto. Tra le novità: Bruxelles invita a farsi il vaccino influenzale se si vuole viaggiare.online, smart working, vacanze scolastiche cuscinetto e distanziamento anche in famiglia. La Commissione europea ha appena pubblicato lecon le raccomandazioni destinate agli stati membri su come organizzare ledi ...

