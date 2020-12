Le Donatella | +27 anni | compleanno sui social con la piccola Nicole

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Primorispettivamente da mamma e zia per le: Silvia e Giulia compiono 27ma a festeggiare con loro, per la prima volta, c’è un’invitata d’eccezione: la. Compiono 27Silvia e Giulia Provvedi, “Le”, ma questo è unspeciale: è infatti il primo di una lunga serie festeggiato L'articolo proviene da Leggilo.org.

soloversacexme : RT @DrApocalypse: #Skin e la miglior festa di sempre: 'A casa di Donatella c'erano Madonna, Whitney, George Michael...' - Noviolenzadonne : Ma che roba leggo? 'Pasdaran', 'milizie femministe' e via così una marea di insulti e bugie. Vi siete presi il dit… - PaeseRoma : Donatella Moretti, Le canzoni italiane più belle sotto l’albero - DRepubblicait : Cosa ci piace questa settimana: il mood ballerina [di Donatella Genta] [aggiornamento delle 11:21] - DRepubblicait : Fare yoga col tuo cane: fa bene a lui e a te [di Donatella Genta] [aggiornamento delle 11:37] -

Ultime Notizie dalla rete : Donatella +27

GQ Italia

Giulia e Silvia Provvedi, in arte Le Donatella, hanno festeggiato il loro 27esimo compleanno per la prima volta in vesti di mamma e zia.. che emozione! Il ...LEGGI ANCHE > Le Donatella tatuate, Giulia Provvedi sceglie una dedica per la nipotina "+27 anni di NOI! Nei momenti belli e quelli un po' più grigi sempre uniti più forti che mai, grazie a tutta la n ...