La poesia diventa pret à porter | “Il libro dell’inquietudine” di Fernando Pessoa adesso si ascolta anche in cuffia

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “Non ho fatto nient’altro che sognare; è stato questo, e solo questo, il senso della mia vita. Non ho avuto nessun’altra vera preoccupazione al di fuori della mia vita interiore”: parole intense, dalla voce di uno scrittore unico nel suo genere, che ha saputo analizzare, anzi, sezionare la sua anima, che si èmoltiplicato per restituire diversi punti di vista sull’esistenza – “mi sono moltiplicato per sentirmi, per sentirmi ho dovuto sentire tutto, sono straripato, non ho fatto altro che traboccarmi”.è stato un poeta, un intellettuale, un trasformista e, non in ultimo, un sognatore: “Ho sempreeso d’essere soltanto un sognatore; a chi mi ha consigliato di vivere non ho mai prestato attenzione. Sono sempre appartenuto a ciò che non sta dove mi trovo e a ciò che mai sono potuto essere”. La casa ...