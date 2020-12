Ippolito spiega la questione dell' immunità | ' Chi ha avuto il Covid non deve vaccinarsi'

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Era una domanda che in tanti si ponevano. "Chi hailnoncontro la malattia perché ha sviluppato anticorpi naturali, semmai dovrà controllare il livello di questi anticorpi.

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Ippolito spiega

Vaccino Covid non obbligatorio se è stato contratto il Coronavirus. Lo ha spiegato Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani ...Controllare il livello degli anticorpi corporei - semmai - e non vaccinarsi per il nuovo coronavirus. Lo dice il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani di Roma, che ha dichiarato ...