In UniCredit? Un banchiere tech Basta con i soliti nomi ritriti (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ora che Jean Pierre Mustier ha svelato il segreto di Pulcinella, e cioè che con la scadenza di aprile non rinnoverà il suo mandato al vertice di UniCredit, in Piazza Gae Aulenti si interrogano sul futuro. Chi potrà raccogliere l’eredità del manager francese? Quali caratteristiche dovrà avere un dirigente che deve traghettare la banca verso una nuova era? I nomi impazzano, ma nessuno sembra avere tutte le carte in regola. Perché guidare la seconda banca del Paese non è questione di poco conto, indipendentemente da quello che succederà con Mps. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ora che Jean Pierre Mustier ha svelato il segreto di Pulcinella, e cioè che con la scadenza di aprile non rinnoverà il suo mandato al vertice di, in Piazza Gae Aulenti si interrogano sul futuro. Chi potrà raccogliere l’eredità del manager francese? Quali caratteristiche dovrà avere un dirigente che deve traghettare la banca verso una nuova era? Iimpazzano, ma nessuno sembra avere tutte le carte in regola. Perché guidare la seconda banca del Paese non è questione di poco conto, indipendentemente da quello che succederà con Mps. Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : UniCredit? Serve un banchiere super tech. Basta con i soliti nomi ritriti - WLKFabio : RT @OGiannino: Molti genuflessi a una fase2 di UniCredit, descritta dal titolo sotto. Quando solo un banchiere come Mustier ottiene i fondi… - raicio : RT @OGiannino: Molti genuflessi a una fase2 di UniCredit, descritta dal titolo sotto. Quando solo un banchiere come Mustier ottiene i fondi… - enzo2308 : @federicofubini Magna tranquillo. Quando #Padoan avrà ultimato 'l'affare' #Unicredit - #Mps arriveranno i francesi… - MassimoFamularo : L’ingerenza dello stato banchiere dopo essersi manifestata in modo diretto con i vari salvataggi sembra esprimersi… -