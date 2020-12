Gli ultimi dati della fondazione lanciano un allarme: unico valore ad essere sceso è l'Rt (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il contagio da Covid 19 frena, ma non abbastanza per essere ottimisti, dicono dalla fondazione Gimbe Covid, Gimbe: “I colori delle Regioni sbiadiscono troppo presto” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il contagio da Covid 19 frena, ma non abbastanza perottimisti, dicono dallaGimbe Covid, Gimbe: “I colori delle Regioni sbiadiscono troppo presto” su Notizie.it.

fanpage : Gli ultimi dati della fondazione Gimbe lanciano un allarme chiaro. - AnnalisaChirico : I migranti regolarmente residenti in Italia rappresentano l'8,6% della popolazione e secondo gli ultimi dati Istat… - davidefaraone : Caro Sgarbi, il vino siciliano è tra le eccellenze al mondo, beviamo roba buona, tranquillo. Tu non hai bisogno di… - aranciaverde : RT @SimoneMoriOff: Oggi è la #giornatamondialedelladisabilita . Vorrei chiedere a tutte le istituzioni di metterci in condizioni di poter e… - ananassobasso : RT @AndreaGiuricin: La #patrimoniale serve a pagare gli ultimi 8 miliardi di euro per #Alitalia negli ultimi 3 anni? La #politica deve fars… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi 3963 del 02-12-2020 - Pandemia: gli ultimi dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - Regioni.it Regioni.it Covid, il problema non è il cenone ma il rischio (reale) di vivere una pandemia infinita

Nuovi casi, numero dei tamponi e morti – cioè il bollettino quotidiano della seconda ondata, condito dalle esternazioni serali e seriali dei virologi accasati nei rispettivi salotti televisivi e dalle ...

Nuovo Dpcm: dalle festività alla scuola, cosa si può fare e cosa no fino a metà gennaio

Arrivano le misure per i prossimi giorni, e hanno la forma di una stretta. Divieto di spostarsi da una Regione all'altra se non per lavoro o salute, per raggiungere la residenza o per “necessità”, aut ...

Nuovi casi, numero dei tamponi e morti – cioè il bollettino quotidiano della seconda ondata, condito dalle esternazioni serali e seriali dei virologi accasati nei rispettivi salotti televisivi e dalle ...Arrivano le misure per i prossimi giorni, e hanno la forma di una stretta. Divieto di spostarsi da una Regione all'altra se non per lavoro o salute, per raggiungere la residenza o per “necessità”, aut ...