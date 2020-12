Game Awards 2020 | The Last of Us parte II guida le nomination

Gog3ta2 : Siamo live con le NEWS DAL VUOTO + #TheWitness !! Stasera si parla di Kogggima, Game Awards, varie ed eventuali. Po… - Asgard_Hydra : The Game Awards Festival: in arrivo tante demo di giochi inediti durante i TGA 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Game Awards

Ai The Game Awards sarà annunciata una nuova mappa per Among Us, titolo che nell'ultimo periodo ha goduto di una fama non indifferente.Le posizioni lavorative aperte da Kojima Productions cercano anche un posto vacante da Weapons/Mechanical Artist.